Martedì e Venerdì | recensione del film diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis

Martedì e venerdì: la recensione del film con Edoardo Pesce

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024), ladel secondo lavoro firmato daDe: undal sapore autentico, arricchito dalla bella interpretazione di Edoardo Pesce Una nuova (doppia) vita Marino (Edoardo Pesce) è in un momento difficile della sua vita. Si è appena separato da sua moglie Simona (Rosa Diletta Rossi) e può vedere sua figlia Claudia (Aurora Menenti) soltanto due giorni a settimana,. A causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua officina motociclistica. Le difficoltà economiche crescenti e l’incapacità di far fronte a una nuova e complicata gestione della sua vita privata lo spingono a unirsi alla banda di un amico criminale, con la ...