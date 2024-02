Marco Polo | 124 esclusi | Ricorrere al sorteggio? Sgradevole e inevitabile

Scuola, 124 studenti rimasti fuori dal Marco Polo dopo i sorteggi. Il dirigente: “Rito sgradevole. Siamo molto dispiaciuti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Centoventiquattro ragazzi rimasti fuori dal. È un numero esorbitante diquello che arriva al termine dei sondaggi svolti dalla scuola che ha sede a San Bartolo a Cintoia. L’amarezza tra le famiglie è tanta. Lo stesso dirigente Ludovico Arte parla di "un ritoe imbarazzante per decidere chi accogliere e chi dirottare su altre scuole perchè non abbiamo aule per tutti". Per dire, quest’anno ilha avuto più iscritti nelle prime che il liceo del Made in Italy in tutta Italia. Da anni la scuola si ritrova ad affidare alla sorte il futuro scolastico dei ragazzi. I genitori, collegati online, sperano che il nome del figlio appaia colorato di verde. Altrimenti, ecco la lista d’attesa. Lunghissima. "Quest’anno c’è stata una combinazione sfavorevole - ...