Marco Cassini, da Foster Wallace a Cortázar: "Una cosa divertente che farò per altri trent'anni"

(Di domenica 25 febbraio 2024)compie 30 anni da editore, appellativo che nasconde le sue tante vite, da minimumfax a Sur Edizioni è colui che ha portato in Italia la nuova Letteratura americana e da anni ha deciso di dedicarsi al Sud America, senza dimenticare la grande letteratura americana.

Albese con Cassano, Gruppo Serratore presenta la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina: Creata in collaborazione con Cassina, uno dei più grandi interior designer a livello ... rappresentando in modo rinnovato i marchi, garantendo al cliente una nuova customer experience in linea con le ...ciaocomo

Premio Strega 2024, Giuseppe Mancusi Barone candidato con “Le mie icone”: È di Giuseppe Mancusi Barone - magistrato, già procuratore generale della Corte di Cassazione - il quarto romanzo di un autore napoletano candidato all'edizione 2024 del ...ilmattino

CorSport - Show certo al 'Barbera'. Palermo-Como ambizioni contro e sfida fantasia: “Show certo al 'Barbera'. Palermo-Como ambizioni contro e sfida fantasia”, titola il Corriere dello Sport. Sfida.tuttob