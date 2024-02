Manganelli,Piantedosi:valutare eccessi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 febbraio 2024) 8.40 "Aperti a ogni analisi,anche autocritica", per "verificare se tutto è andato per il verso giusto". Così il ministro dell'Internoal Corsera sulle polemiche per le manganellate ai cortei pro Palestina di Pisa e Firenze. Sulle parole di Mattarella:"Le immagini hanno contrariato e amareggiato anche me.Condivido le parole come le condividono tutti i poliziotti. Doveroso esame obiettivo su come siano andati i fatti" Le regole sulla gestione dell'ordine pubblico non sono cambiate,fondamentale la collaborazione con chi manifesta.