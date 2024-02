Manganelli & anime belle | occhio a non stravolgere la realtà Il commento di Arditti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 25 febbraio 2024) Siamo proprio sicuri che l’emergenza nazionale sia quella di forze dell’ordine dal manganello facile? Siamo proprio certi del fatto che dalle nostre parti si svolgano solo manifestazioni dall’impeccabile sapore democratico e che si debba, quindi, impedire al personale in divisa di sentirsi onnipotente fino al punto di divenire una minaccia dell’equilibrio democratico? È proprio sicuro il Capo dello Stato dell’opportunità di un richiamo a senso unico (verso l’improprio uso del manganello) anziché scegliere una linea più equilibrata, capace cioè di invitare le forze dell’ordine a non smarrire il senso del limite ed al tempo stesso rammentare con energia ai manifestanti di tutti i colori e tipologie che le regole del manifestare sono essenza della vita democratica, perché esiste chi manifesta ma esistono anche gli altri (magari in giro per lo shopping), esiste chi protesta ma esiste anche ...