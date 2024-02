Maltempo in Toscana | codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico Neve sull’Appennino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nuova perturbazione in arrivo sulla, conperemesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per lunedì 26 febbraio su tutta la fascia costiera, la Lunigiana, le Apuane e la Garfagnana, l’area pistoiese e pratese e l’entroterra delle province di Livorno, Pisa e Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post.

