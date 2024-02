Maltempo domani in Emilia Romagna | le zone a rischio con l’allerta gialla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Bologna, 25 febbraio 2024 – Quella che inizia, lunedì 26 febbraio, è una settimana all’insegna delin, almeno fino a venerdì. Così recitano le previsioni meteo, basate sui modelli Arpae. Intanto, perè stata diramata, di concerto con la Protezione civile, un’allerta(criticità ordinaria) per frane e fiumi in piena per le province occidentali della regione. Pioggia Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da precipitazioni moderate diffuse e continue. Le piogge saranno più intense dal pomeriggio e si estenderanno gradualmente da ovest a est, fino ad interessare le province orientali dalla sera. Neve La quota neve in Appennino è fissata ai 1000 metri mentre nei prossimi giorni, già da martedì, si alzerà a 1300 metri di ...