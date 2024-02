Malore improvviso in casa, Edoardo Ferrara muore a 31 anni: si era appena sposato

Malore improvviso in casa, Edoardo Ferrara muore a 31 anni: si era appena sposato: improvvisa, difficile da metabolizzare. Edoardo aveva sposato Giada Ruggeri lo scorso settembre, in chiesa, in una cerimonia da favola, a coronamento del loro sogno d’amore. A spezzare in maniera ...leggo

TREVIGNANO Malore nel sonno, papà di 43 anni non si risveglia: lascia due figlie. Anche suo padre era morto all'improvviso: TREVIGNANO (TREVISO) - Ieri mattina una cappa di dolore misto a incredulità si è abbattuta sulla comunità di Trevignano e in particolare sulla frazione di Falzè. A 43 ...ilgazzettino

Professore si sente male a scuola, si accascia e muore: Ha accusato un Malore improvviso durante una lezione ed è morto. Antonio Negro, 59 anni, per tutti Tonio, docente del liceo "Eliano Luzzatti" di Palestrina (Roma), ha perso la vita venerdì 23 febbraio ...today