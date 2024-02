Màkari | le anticipazioni della seconda puntata di domenica 25 febbraio

Ascolti tv domenica 18 febbraio 2024: Ma'kari 3, Lo Show dei Record, Report Auditel e share

(Di domenica 25 febbraio 2024) La terza stagioneprosegue con la messa in onda del secondo appuntamento su Rai 1252024. L’episodio è intitolato La città perfetta, eccone quindi una piccola anticipazione, rigorosamente senza spoiler. Saverio riceve un invito a prendere parte a una conferenza nella cittadina siciliana di Gibellina, che è stata distrutta dal terremoto del 1968. Tuttavia questo convegno verrà interrotto immediatamente poiché uno degli organizzatori è stato assassinato. Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) iniziano ad indagare sull’accaduto, i due scopriranno che il mistero affonda le sue radici nella tragedia del terremoto. Sarà un inizioche prometterà molti colpi di scena di non poco conto e tutta la situazione prenderà una piega inaspettata. Claudio Gioè in ...