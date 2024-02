Luvumbo | «Il colore dei capelli non è piaciuto a Ranieri | ma me lo tengo dal momento che segno»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il calciatore del Cagliari, Zito, che ha messo ail gol del pareggio che ha beffato il Napoli al sesto minuto di recupero della partita di questo pomeriggio ha parlato ai microfoni di Dazn «È una bella sensazione. Siamo a casa ed era una partita difficile con una squadra forte. Ci abbiamo messo tutto quello che ci aveva chiesto il mister ed è un punto importante per la salvezza» Non vi è mancato coraggio e personalità «Infatti, questo chiede» Ti mancava il gol? «Mi mancava il gol da tanto e oggi ho segnato davanti alla nostra gente» Ildei? «Non è, ma me lodalcheaccostato al Napoliè stato ...

Cagliari, fiducia per il recupero di Sulemana: Udinese nel mirino: Cagliari, c’è fiducia nell’ambiente per quanto riguarda un ritorno del centrocampista rossoblù Sulemana in campo contro l’Udinese Il Cagliari di Claudio Ranieri andrà a far visita all’Udinese nel pros ...cagliarinews24