Luvumbo ci segna persino da zoppo Altri tre mesi di agonia

(Di domenica 25 febbraio 2024) La fine è il principio. A Cagliari si aspetta il Napoli con la stessa rabbia con cui noi aspettiamo maggio per azzerare tutto. La cappellata di Juan Jesus era annunciata dal primo tempo.Meret che è un bravo ragazzo ha sfiorato la blasfemia richiamandolo. Ranieri ha preparato la partita col Subbuteo. Nel senso che ha spiegato bene ai suoi che bastava starci davanti. Stanno fermi, giocano solo se vengono toccati dal pallone. Ed infatti nel primo tempo sembravano indemoniati, ma non lo erano. Nel secondo tempo, è sempre e solo Olivera a giocare per tutti. Il ritmo è quello dei gigli di Nola, statici ma molleggiandi. Non calciamo mai in porta, nemmeno loro. Si potrebbe serenamente organizzare un padel distensivo o un asso mazzo col piatto. Calzona si ricorda della mossa vincente di mercoledì. Prova a cambiare con Raspadori e questi tira fuori l’unico atto di ...