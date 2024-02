L'ultimo saluto ad Antonio Gentili. Storica guida del circolo cittadino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una folla silenziosa e commossa ha partecipato ieri mattina alla cerimonia funebre perad. Imprenditore edile, titolare dell’omonimo Oleificio alla ‘Caldaie’ e storico Presidente del‘Tonino’se ne è andato all’età di 92 anni. In una Cattedrale di Sant’Emidio gremita sono stati davvero tanti quelli che hanno voluto partecipare al lutto della famiglia. Dagli ex sindaci Nazzareno Cappelli e Piero Celani, al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, ai tanti amici e colleghi delle figlie Livia e Raffaella e dei cognati Alberto Forlini e Fabio Lupi. Toninoera molto conosciuto e stimato in città, Oltre a gestire ...

