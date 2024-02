Lotta allo spaccio. Smantellata una banda. Hashish, coca e shaboo. Arrestati in sette

(Di domenica 25 febbraio 2024) Maxi operazione per combattere il fenomeno dellonel territorio. E’ andata in porto ieri a Lammari, frazione di Capannori, dove sono statiuomini di origini marocchine, una vera e propriadi spacciatori. Età differenti, un 51enne, un 45enne, un 27enne, un 26enne, un 23enne, un 22enne e un 19enne, tutti coinvolti nello stesso traffico di droga. I carabinieri della sezione radiomobile di Lucca, insieme a quelli di Lammari, sono riusciti a smantellare laieri pomeriggio, dopo una serie di segnalazioni ricevute da parte dei cittadini. I militari dell’arma,ra, hanno deciso di appostarsi nei pressi dell’abitazione indicata come punto di ritrovo per lo smercio di stupefacienti, notando fin da subito un gran via vai di persone di tutte le età. Chi in ...

