Loredana Bertè seconda classificata a Una voce per San Marino | all’Eurovision 2024 i Megara | è polemica

Spettacolo imbarazzante sabato 24 febbraio 2024 in occasione della finale di Una Voce per San Marino . Loredana Bertè è stata beffata e la giuria, strizzando ... (tvpertutti)

Ieri sera, sabato 24 febbraio, è andata in onda su San Marino Rtv la finale del contest “Una voce per San Marino ”. Giunta alla sua terza edizione, la ... (ilfattoquotidiano)

Bruttissimo colpo per Loredana Bertè in queste ultime ore. Una grande delusione per lei che sperava di raggiungere un nuovo traguardo importante per la sua ... (caffeinamagazine)