Loredana Bertè non vince Una Voce per San Marino | fischi e show inguardabile!

Loredana Bertè conquista Times Square: ecco perché c’è una sua gigantografia a New York

(Di domenica 25 febbraio 2024)non ha vinto Unaper San. Per scelta insindacabile di una giuria di esperti composta dai produttori discografici Celso Valli e Steve Lyon, dal musicista Anna Bischi, dai giornalisti Clarissa Martinelli e John Vignola, a trionfare sono stati i Megara che vanno a Eurovision Song Contest 2024. Un disastro la resa tv: durante la sua performance si sentiva laregistrata sotto quella live. Sogno infranto per il Pettirosso da Combattimento, soprannome datole da Fabrizio De André che divenne poi anche titolo omonimo del suo album del 1997, di calcare Malmo Arena in Svezia. Il motivo? "Così vado a rompere le scatole al mio ex marito", ha dichiarato di recente. Il riferimento è a Bjorn Borg, il campione del tennis con cuiè stata sposata per un breve ...