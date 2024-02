Loredana Bertè non andrà all’Eurovision | gli spagnoli Megara vincono “Una voce per San Marino”

Loredana Bertè non andrà all'Eurovision con San Marino: vincono i Megara

(Di domenica 25 febbraio 2024)non parteciperàSong Contest 2024, previsto dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmo in Svezia: ieri sera la cantante è infatti arrivata seconda al concorso “Unaper San”, vinto dalla band spagnola. L’artista ha mancato la vittoria “per un soffio”, come hanno fatto sapere i conduttori sul palco ma ha comunque conquistato il Premio della Critica per la miglior canzone e il Premio OGAE Italy per il brano più Eurovisivo, assegnato dal Fan Club Italiano dell’Eurovision Song Contest. Il verdetto ha fatto rumore sui social, che si sono riempiti di migliaia di commenti a favore dellache al Festival di Sanremo 2024 aveva detto: “Votate per me, io vorrei andare, perché si tiene a Malmö, così vado a ...