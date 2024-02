Loredana Bertè non andrà all'Eurovision con San Marino: vincono i Megara

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 febbraio 2024)non rappresenterà SanSong Contest 2024 in Svezia. Alla serata finale di ‘Una voce per San’ la protagonista più attesa e indiscussa è stata la rocker di Bagnara Calabra, che ha portato sul palco ‘Pazza’. La canzone con la quale ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo ha conquistato la giuria e il pubblico della manifestazione sanmarinese, ma non è bastato.Song Contest che si svolgerà a Malmo, in Svezia, dal 7 all’11 maggioinfatti per Sanla punk-rock band deiSembrava fatta per, che era arrivata sul podio. Terza posizione per i La Rua, band che anni fa aveva partecipato al talent show Amici di Maria ...