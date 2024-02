"L'ora più buia": immagini ispirate per raccontare un pezzo di Storia

(Di domenica 25 febbraio 2024) L'ORA PIÙIris ore 21. Con Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas. Regia di Joe Wright. Produzione Gran Bretagna 2017. Durata: 2 ore LA TRAMA L'ora piùdella Gran Bretagna è quella nei giorni che precedono e seguono la ritirata di Dunquerque. I nazisti dilagano in Europa. Il contingente inglese battuto in Francia è riuscito fortunosamente a riguadagnare le coste inglesi. Winston Churchill, da poco primo ministro deve decidere se dar retta a gran parte dei parlamentari britannici che vorrebbero chiedere la pace o ai suoi sentimenti personali che sono per la guerra senza quartiere. Nelle strade, nei bar, nella metropolitana sente l'umore della nazione. E opta per la guerra. Che sarà vinta dopo cinque anni tremendi. PERCHÈ VEDERLO Perché il regista Joe Wright, uno dei migliori d'Inghilterra, ha saputo mettere in ...