Lo sgarbo di Macron Non si collega in video E va dagli agricoltori

Macron, sgarbo a Meloni: non partecipa al G7 e invita i leader a Parigi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non ha partecipato alla riunione inmento virtuale del G7, presieduta ieri da Giorgia Meloni nella chiesa Santa Sofia di Kiev: nonostante l’importanza simbolica dell’appuntamento, proprio all’inizio del terzo anno di guerra nell’Ucraina aggredita da Putin, il presidente francese Emmanuelha preferito restare a Parigi. Motivo ufficiale: doveva inaugurare, ieri mattina, il Salone dell’agricoltura (dove è stato coperto di fischi e di slogan che reclamavano le sue dimissioni). Una spiegazione che tuttavia non appare molto convincente. Al suo posto, inmento, il ministro degli Esteri Stéphane Séjourné. "Ha avuto una giornata difficile" è stata la risposta tagliente di Giorgia Meloni. Certo nessun presidente francese si è mai sognato di mancare l’incontro con una categoria sociale – gli ...

