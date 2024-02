Liverpool | Trent Alexander Arnold vittima di stalking

(Di domenica 25 febbraio 2024), il terzinodi: lettere e visite indesiderate a casa e molestie ai famigliaridi: come riportato dal Sun, il terzino delha denunciato una donna per molestie. Quest’ultima avrebbe mandato delle missive oscene, arrivando a presentarsi alla porta di casa del terzino dei Reds, seguendolo anche in giro. Il giocatore ha deciso di assumere un servizio di sorveglianza per se e la sua famiglia, anch’essadi messaggi indesiderati dalla parte della stalker.

