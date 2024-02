LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Vine supera indenne i ventagli | fuga con 5? di vantaggio

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo sul duro arrivo in salita di Jebel Hafeet

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Siamo quasi a 50 chilometri dal traguardo! 11.47 Intanto ildi Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Jonas Rickeart (Alpecin – Deceuninck), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe) e Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini) si sta stabilizzando attorno ai cinque minuti. Probabile che il gruppo provi ad avvicinarsi ulteriormente prima della salita finale. 11.44 Jaye la UAE Team Emirates però rimangono attenti: nessun problema per il leader della corsa. 11.42 Attenzione,! Il vento forte si fa sentire in gruppo… 11.39 Ricordiamo che la salita di Jebel Hafeet è lunga 10,9 chilometri con pendenza media del 6,7%. Tratti anche in doppia cifra, la zona più difficile è sicuramente quella che va dal quarto all’ottavo chilometro, sempre al ...