LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 3 chilometri | O’Connor | Bilbao e Van Wilder per la generale

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 E scatta Van Eetvelt!1500 metri! 13.09 Si portano su di loro Ilan Van(Soudal-Quick Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny)! O’ Connor subito al lavoro per ricucire… 13.08 Sono in otto in avanscoperta, ci prova Michael Storer (Tudor Pro Cycling) quando la strada inizia a spianare! 13.06 PELLO! Riesce a mettere un po’ di margine tra lui e gli avversari, superato Buchmann, ma viene raggiunto da Van Eetvelt, Vane Benche arriva come una moto! 2500 metri al traguardo! 13.05 Ripreso Rubio, e parte Max Poole in contropiede!risponde presente, nessuno riesce a fare la differenza. Raggiunto Emmanuel Buchmann. 13.03 E invece Carlos Verona! Si sposta ed Einer Rubio ...