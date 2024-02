LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori in fuga Il gruppo insegue a 5? | 130km all’arrivo

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo sul duro arrivo in salita di Jebel Hafeet

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.11 Mancano 130 chilometri al traguardo! 10.09 Se ne è andata la prima mezz’ora di corsa, lava e l’UAE deve lavorare parecchio in. Tutto questo si traduce con un innalzamento pauroso della velocità media, che tocca i 53 km/h in questo momento. 10.07 Vantaggio per i battistrada che continua ad aumentare, ora il plotonea 4’22”. Tra poco Buchmann potrebbe diventare il nuovo virtuale leader della classifica generale. 10.03 UAE Emirates che prende in mano la situazione in, sono gli uomini della maglia rossa Jay Vine a tenere sotto controllo la corsa. 10.01 Iche animano laodierna: Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Jonas Rickeart (Alpecin – ...