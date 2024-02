LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultima tappa Attenzione al vento nell’avvicinamento a Jebel Hafeet

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo sul duro arrivo in salita di Jebel Hafeet

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45 La composizione del drappello di quattro che è evaso dal gruppo: Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Jonas Rickeart (Alpecin – Deceuninck), Emanuel Bucmann (BORA – hansgrohe) e Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini). 9.42 Il primo momento clou di giornata sarà dopo 65km dalla partenza, con lo sprint intermedio in corrispondenza del passaggio all’UAE University. 9.40 In quattro sembrano aprire un piccolo gap rispetto al plotone, vediamo se sarà già l’azione decisiva che caratterizzerà questa prima parte della corsa. 9.37 Subito molto movimento in testa al gruppo, si susseguono gli attacchi per provare a formare la fuga di giornata. 9.34TA UFFICIALMENTE LA SETTIMA ED ULTIMADELL’UAE! Buon divertimento e buon ...