LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultima salita | si stacca McNulty Buchmann da solo in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 E la Decathlon AG2R La Mondiale se ne è accorta! Spinge e Jay Vine SI! La maglia rossa non ne ha più, ora O’Connor ha la generale in mano! 12.52 Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) stavando a fare l’andatura, ma Jay Vine gli ha chiesto di rallentare un po’… che il leader della generale sia a corto di energie? Attenzione, a 7,5 chilometri dal traguardo… 12.51 Inè rimasto dunque il, che è a secco di vittorie da 245 giorni, da quando indossò la maglia di campione nazionale tedesco. Per lui 1’13” di vantaggio. 12.49 Non deve essere nelle condizioni migliori: gli si è letteralmente spenta la luce. 12.48la rumba: in avanti ...