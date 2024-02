LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo inizia a riavvicinarsi alla fuga

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo sul duro arrivo in salita di Jebel Hafeet

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Rimasti nel secondo troncone Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) e Fabio Jakobsen (DSM-Firmenich PostNL, oltre al ostro Jakub Mareczko (Team Corratec-Vini Fantini). Il vantaggio dei primi quattro ora crolla a 5’42”. 11.27 Ulteriore accelerazione inche si spacca in due tronconi. 11.24 Vediamo la Decathlon AG2R La Mondiale parecchio attiva in: Ben O’Connor, secondo in classifica, deve sentirsi molto bene e proverà ad andare all’attacco della maglia di Jay Vine. 11.21 Ora il vantaggio di Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Jonas Rickeart (Alpecin – Deceuninck), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe) e Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini) è di sette minuti. 11.18 Meno di 80 chilometri al traguardo. 11.15 Continua ad avvicinarsi leggermente il ...