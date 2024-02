LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga a quattro in avanscoperta | gruppo a 8? ai -90 dal traguardo

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo sul duro arrivo in salita di Jebel Hafeet

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.09 Inizia lievemente a scendere il vantaggio deifuggitivi, Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Jonas Rickeart (Alpecin – Deceuninck), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe) e Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini). Ilè segnalato a 7’41”. 11.06 Siamo a un’ora e mezza di corsa e sono stati percorsi già 75 chilometri. Ne mancano altrettanti prima della salita verso il Jebel Hafeet. 11.03 Encomiabile il ventottenne Mark Stewart (Team Corratec-Vini Fantini) inper la quarta volta in sette tappe in questo UAE. Grazie a questa sua attività, è al momento secondo nella classifica a punti, ma Tim Merlier (Soudal-Quick Step) è troppo lontano. 11.00 Mancano 90 chilometri al! Poco meno di ottanta ...