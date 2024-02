LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 20 chilometri al traguardo | fuga con 1’30” sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) 12.43 INIZIA L'ULTIMA SALITA DI JEBEL HAFEET! Il quartetto di testa ha 1'20" di vantaggio! 12.40 Ultimo sprint intermedio, in cui passa per primo Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) con alle spalle Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini): il britannico, con questo piazzamento, si tiene stretto la maglia nera dei traguardi volanti, salirà anche lui sul podio finale. 12.37 Ultimi 15! 12.35 Si vede nelle prime posizioni il Team dsm-Firmenich PostNL, che vorrà probabilmente mettere in ritmo Max Poole per l'ultima salita. 12.32 20al! 12.29 Scende di nuovo a un minuto e mezzo il vantaggio di Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Jonas Rickeart (Alpecin – Deceuninck), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe) e Mark Stewart (Team ...