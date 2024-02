LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | si parte alle 6 30!

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: podio tutto italiano! Bulega precede Lotatelli e il rientrante Iannone!

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.55 Nuovo rinvio dellanza di Gara 2. Nel corso della terza corsa dell’la Aprilia RSV4 di Matt Walters ha inondato d’olio il Southern Loop e nonostante un’ora di intervento il tratto incriminato resta impraticabile.nza fissata06.30 per la. 05.50 Nella Superpole Race, Iannone ha preso subito il comando, mentre Bulega è scivolato al terzo posto, superato da Lowes. Lowes ha poi guidato dal secondo giro, segnando l’inizio delle difficoltà per Bulega, superato anche da Razgatlioglu e Gardner. Le battaglie per le prime posizioni si sono intensificate verso metà gara, con Iannone e Gardner che hanno lottato per il podio, mentre Bautista e Locatelli hanno compiuto ...

LA CRONACA DELLA TRIPLETTA ITALIANA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE Superbike 06.38

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike , GP Australia 2024 , Bulega punta ...

05.45 Ecco l'ordine di arrivo della Superpole Race: 1 Alex Lowes Kawasaki 10 giri2 Andrea Locatelli Yamaha +1.157 3 ...

Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv, Superpole Race e gara-2 GP Australia (oggi 25 febbraio): La Superpole Race e naturalmente gara-2 ci regaleranno una nottata davvero piacevole per chi vorrà seguire la diretta Sbk, cosa potrà succedere quindi per la Superbike nel Gp Australia a Phillip ...ilsussidiario

SBK, LIVE Superpole Race Superbike Phillip Island: la diretta giro per giro: SBK: Scatta alle 03 ora italiana la prima gara sprint dell’anno, con Bautista a caccia del riscatto dopo la caduta in Gara 1. A partire davanti a tutti sarà Bulega, accompagnato in prima fila da Ianno ...gpone

Elodie, messaggio d'amore per il ritorno sul podio di Iannone: Il pilota italiano ha conquistato il terzo posto nella gara di Superbike a Philip Island ed è tornato in pista dopo la squalifica di 4 anni per doping inflittagli a novembre 2020, ma con decorrenza ...corrieredellosport