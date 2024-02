LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | riparte gara-2!

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bulega, Locatelli e Iannone ci riprovano in gara-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1- Bautista si prende la testa della! 1- Parte-2! 07.38 Giro di ricognizione in corso, tutto pronto. 07.32 Cinque minuti alla riapertura della Pit Lane. 07.30 Cambia tutto, lasarà di 11 giri senza pit stop. 07.25 Rea è cosciente nonostante sia uscito in barella. 07.20 Bandiera rossa per l’incidente di Rea uscito in curva 12. 3- Caduto anche Rea, fuori anche iil nuovo pilota Yamaha. 3- IANNONE letteralmente scatenato, giro veloce 1.28.660 e terzo posto ai danni di Lowes. 3- BAUTISTA supera Locatelli, prima posizione per il campione del mondo. 2- Staccata da paura di IANNONE che si porta al quarto posto. 2- Razgatlioglu rompe il motore, ritiro per il pilota BMW. 2- BAUTISTA sorpasso spettacolare su Lowes. 1- Razgatlioglu si trova quarto, Rea ...