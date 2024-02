LIVE Snowboard | PGS Krynica 2024 in DIRETTA | quattro italiani ai quarti maschili

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 Peccato. Sfida equilibrata tra i due, con March che commette un paio di sbavature nella parte centrale giungendo a 25 centesimi dall’avversario. Ultimo quarto ora tra Roland Fischnaller e l’austriaco Alexander Payer. 13:40 SI! Bormolini raggiunge Felicetti in semifinale domando un coriaceo Kwiatkowski. Il polacco, supportato dal caloroso pubblico, rimane sulle code dell’azzurro che però non commette errori. Si prosegue con Aaron March che incrocia l’austriaco Arvid Auner. 13:38 Ed è semifinale per Felicetti! Mirko si prende i giusti rischi e non permette ad Obmann di rientrare. Ottima run dell’azzurro, che attende ora le prove dei suoi connazionali a partire da Maurizio Bormolini. Il migliore delle qualificazioni sfida il padrone di casa Kwiatkowski.13:37 ...

