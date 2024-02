LIVE Snowboard | PGS Krynica 2024 in DIRETTA | altra occasione per gli azzurri

LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale delle fasi finali del PGS di. In Polonia è tempo di gara-2 della sesta tappa valida per la Coppa del Mondo 2023/. Dopo il doppio podio colto ieri dall’eterno Roland Fischnaller e da Daniele Bagozza, glivogliono confermarsi ai vertici anche nella gara domenicale. Sarà sfida all’Austria di Andreas Prommegger e Fabian Obmann, che hanno sfidato i duenelle rispettive finali andate in scena sabato sulle nevi polacche. Occhi puntati sul leader di Coppa del Mondo Benjamin Karl. che in gara-1 si è fermato ai quarti di finale lasciando per strada punti pesanti. Il vantaggio dell’austriaco è però rassicurante, ma un altro passo falso potrebbe ...