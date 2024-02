LIVE – Messina-Picerno 2-2 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ladi, match della ventottesima giornata di. Nel girone C i peloritani sfidano i lucani e in palio c’è tantissimo: gli ospiti sono secondi e ancora sperano in una clamorosa promozione, viceversa i siciliani dopo aver a lungo navigato in zona retrocessione, ora possono persino puntare alla zona playoff. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 14 di domenica 25 febbraio. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-2 (20?, 41? Santarcangelo, 68? Emmausso 76? Zunno) 76? – INCREDIBILE! PAREGGIO DELCON ...