LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 in DIRETTA | vince Van Aert su Wellens | secondo successo stagionale per l’uomo Visma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 Vandunque si impone per la 46ª volta in carriera, la seconda in questo. Per lui è anche la prima vittoria alla, dove ha partecipato quest’oggi per la prima volta in carriera. 16.50 Classifica provvisoriaWout Van(Team) 4:20.52 2. Tim(Team UAE) 4:20.52 3. Oier Lazkano (Team Movistar) 4:20.52 4. Christophe Laporte (Team) 16.46 Laporte giunge 4°. 16.45 Ennesima caduta, nel gruppo, proprio all’ultima curva. Niente di grave fortunatamente. 16.43 TUTTO FACILE ...