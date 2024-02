LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 in DIRETTA | Jonathan Milan dà forfait

Dove seguire la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 in TV e streaming? Diretta su Eurosport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Percorso che non presenta grosse novità rispetto alle precedenti versioni. Lungo i 196,4 km che i ciclisti dovranno affrontare nella giornata odierna, saranno tredici gli strappi che potranno mettere in difficoltà gli atleti. Oltre al Volkegemberg e al Lepelstraat, bisognerà tenere d’occhio soprattutto al Mont Saint Laurent, asperità situata a 85 km dalla fine che con la sua pendenza media del 7% potrebbe fare da spartiacque. Attenzione anche ai quattro tratti in pavé posti lungo il tracciato. 11.47 Non si apre per nulla bene la seconda delle classiche del Nord in chiave Italia., la carta più importante per i colori azzurri, ha rinunciato alla partenza a causa di un malessere gastrointestinale che lo ha colpito nella serata di ieri. 11.45 Amici di OA Sport, ...