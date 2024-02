LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 in DIRETTA | gruppo compatto dopo 50 km

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 7 km all’imbocco del Bossenaarstraat. 13.38che rimane, nonostante ci sia stata un’azione d’attacco portata avanti da Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech). 13.35 Caduta per Manlio Moro (Movistar Team). Il classe 2002 è stato coinvolto in un contatto con Kamil Gradek (Bahrain-Victorius). 13.30 15 km al Bossenaarstraat, primo muro di un trittico interessante che potrebbe essere teatro dei primi tentativi d’attacchi concreti. 13.27 Ilapproccia il terzo strappo di giornata, il Lepelstraat. 13.23 Scivolata anche per il canadese Riley Pickrell (Israel-Premier Tech). 13.21 150 km al traguardo. 13.18 E’ aumentata la velocità media, ora segnalata a 46.6 km/h, sintomo di un’accelerazione importante fatta dal. 13.13 ...

LIVE wielrennen | Sterrenensemble Visma-Lease a Bike aast in Kuurne-Brussel-Kuurne op nieuwe zege: Zondag is net na het middaguur met Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede voorjaarsklassieker van het seizoen van start gegaan. Gisteren was er al succes voor Visma-Lease a Bike met Jan Tratnik in de Omloop ...ad.nl

LIVE Kuurne-Brussel-Kuurne 2024 | Outsider Gerben Thijssen hard tegen de grond in openingsfase: Welkom in de LIVEblog voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2024! Een dag na Omloop Het Nieuwsblad klikken de renners opnieuw in de pedalen voor een barre rit van 196,4 kilometer, van Kortrijk naar Kuurne. Is Vi ...msn

AAN DE START. Van Aert heeft in Kuurne-Brussel-Kuurne “beste kaarten bij een sprint”, Philipsen: “Eerst de heuvelzone overleven”: Daags na de Omloop moeten de renners opnieuw aan de bak in Kuurne-Brussel-Kuurne. Wordt het een sprint of weet er een elitegroepje uit de greep van het peloton te blijven Lees hier wat de favorieten ...gva.be