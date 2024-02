LIVE Italia-Brasile, Finale Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: sfida ai maestri per il titolo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dideidi. Sulla sabbia di Dubai, Emirati Arabi Uniti, la nazionale azzurra sfiderà idi questo sport, i cinque volte campioni del mondo. La formazione di Emiliano Del Duca non vuole smettere di sognare proprio sul più bello, provando a vincere per la prima volta il Mondiale. Prima d’ora gli azzurri hanno raggiunto due volte l’ultimo atto in una rassegna iridata, ottenendo due sconfitte: contro ilnel 2008 e contro il Portogallo nel 2019. Per raggiungere questa...