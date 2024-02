LIVE Francia-Italia | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | terza sfida per gli azzurri dalle 16 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:42 Buona domenica e ben ritrovati nellascritta di. Tutto pronto a Parigi per l’incontro valevole per lagiornata del Sei. Drop di inizio alle 16.00 Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per lagiornata del Seitraed. A Lille gliprovano ad impensierire i transalpini. Padroni di casa che fino a questo punto del torneo non hanno incantato, trovando la vittoria in Scozia ma con il minimo scarto. Dopo il buon esordio contro l’Inghilterra, ...