LIVE Francia-Italia | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | azzurri a Parigi con tante novità

Dove vedere Francia-Italia del Sei Nazioni di rugby in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la terza giornata del Seitraed. A Lille gliprovano ad impensierire i transalpini. Padroni di casa che fino a questo punto del torneo non hanno incantato, trovando la vittoria in Scozia ma con il minimo scarto. Dopo il buon esordio contro l’Inghilterra, l’ha rimediato una roboante sconfitta in Irlanda e vorrà cambiare marcia contro i cugini d’oltralpe. Il CT Gonzalo Quesada ha scelto per la prima linea Fischetti, Nicotera e Zilocchi, mentre in seconda linea spazio a Niccolò Cannone e Ruzza. Terza linea affidata a Favretto, Vintcent e capitan Lamaro, in mediana ...