LIVE Francia-Italia 13-6 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | il calcio di Garbisi accorcia le distanze

24?-che attacca ma arriva purtroppo l'in avanti di Ruzza nel raccogliere il pallone. Intanto entra Ferrari al posto di Zilocchi. 23?- Non rotola via il placcatore francese. Ancoraper l'. Risaliamo il campo ora per l'impresa! 21?- E non sbaglia proprio! Rientriamo sotto break.136. 20?- Fallo di Ramos, che evita l'uscita del pallone ache proverà a portare a casa tre punti. 19?- Fallo in mischia del pilone destro transalpino. Bene così! Andiamo a segnare ragazzi! 18?- In avanti discutibile fischiato a Capuozzo. Azzurri che perdono palla nel momento di tornare ad offendere. 16?- Francesi che si tuffano irregolarmente ...