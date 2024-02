LIVE – Francia-Italia 13-3 | Sei Nazioni 2024 rugby maschile in DIRETTA

(Di domenica 25 febbraio 2024) Latestualedi, partita valevole per il terzo turno del Guinness Seidi. Gli uomini di Gonzalo Quesada, dopo le sconfitte incassate contro Inghilterra e Irlanda, vanno a caccia di una grande prestazione per conquistare punti. Gli azzurri devono però vedersela con la compagine transalpina, reduce dalla sconfitta contro l’Irlanda ed il successo contro la Scozia, che vuole sfruttare il campo di casa per conquistare il secondo successo consecutivo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 25 febbraio allo Stade Pierre Mauroy di Parigi, in. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Dopo 40 minuti di sofferenza, con la Francia che ha sciupato numerose occasioni per siglare la seconda meta

Brutto passaggio di Page-Relo che confeziona un missile per Favretto. Rimessa laterale per la Francia.

Rugby, Sei Nazioni 2024: c’è Francia-Italia 10-0 – LIVE: Riparte il Sei Nazioni 2024 di rugby, e torna in campo l’Italia. Gli azzurri di coach Gonzalo Quesada vogliono riscattare la brutta sconfitta maturata ...mam-e