LIVE Francia-Italia 13-13 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | Garbisi colpisce il palo nel recupero e sbaglia il calcio della vittoria

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:57 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:56 Azzurri che salgono a 3 punti in classifica condividendo l’ultima posizione con il Galles. Tra 15 giorni sfida verità tra le mura amiche contro la Scozia. Questa squadra merita la. 17:55che ci ha emozionato reggendo l’urto francese nel primo tempo, e crescendo nella ripresa aiutata anche dal rosso a Danty. Strepitosa la prestazione difensiva, si poteva fare qualcosa in più con la fase offensiva. Fa male ilcolpito nell’extra time da, sfortunato nel ...

