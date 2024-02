LIVE Francia-Italia 10-3 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | Page-Relo firma i tre punti azzurri Giallo per Danty!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:52 Dopo 40 minuti di sofferenza, con lache ha sciupato numerose occasioni per siglare la seconda meta, l’ha capitalizzato l’unica occasione, centrando i pali e costringendo gli avversari a rimanere in 14 per i primi 10 minuti della ripresa! A tra poco per il secondo tempo. FINE PRIMO TEMPO 44?- Gran calcio di103! 43?- Cartellinoper Danty per placcaggio alto e punizione per gliche può sbloccare il punteggio e ripartire in superiorità numerica. 43?- Attenzione. Non termina il primo tempo, c’è bisogno di rivedere qualcosa. 42?- Peccato.che ci ha provato proprio sul ...