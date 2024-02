LIVE Francia-Italia 10-0 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | azzurri sotto costante assedio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37?- Tenuto alto il pallone che Tuilagi provava a schiacciare in meta. Si torna sul vantaggio precedente ed intanto non ce la fa Ollivon. Esce dal terreno di gioco il capitano francese. 35?- Resta in campo Ollivon e gioco che riprende. 35?- Gioco interrotto per un problema occorso al capitano francese Ollivon. In campo lo staff medico, da valutare una botta alla gamba destra del numero 7 transalpino. 35?- Rubata di Lamaro, ma dobbiamo risalire tutto il terreno di gioco. 34?- Fortuna vuole che i padroni di casa nel momento di capitalizzare hanno commesso diverse sbavature. Purtroppo si continua a giocare in una sola metà campo. 31?- Ennesimo pallone perso dagli, che hanno tenuto palla davvero pochissimi secondi nell’arco dell’intera frazione. 30?- Stavolta è punita la mischia francese. ...