LIVE – Francia-Italia 10-0 | Sei Nazioni 2024 rugby maschile in DIRETTA

(Di domenica 25 febbraio 2024) Latestualedi, partita valevole per il terzo turno del Guinness Seidi. Gli uomini di Kieran Crowley, dopo le sconfitte incassate contro Inghilterra e Irlanda, vanno a caccia di una grande prestazione per conquistare punti. Gli azzurri devono però vedersela con la compagine transalpina, reduce dalla sconfitta contro l’Irlanda ed il successo contro la Scozia, che vuole sfruttare il campo di casa per conquistare il secondo successo consecutivo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 25 febbraio allo Stade Pierre Mauroy di Parigi, in. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:42 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Francia-Italia . Tutto pronto a Parigi per ... (oasport)

Rugby Sei Nazioni, Francia-Italia vale il Trofeo Giuseppe Garibaldi: diretta LIVE: Terza giornata del Torneo, squadre in campo a Lille per l'indisponibilità dello Stade de France: gli Azzurri di Quesada a caccia della quarta vittoria di sempre contro i Bleus.sport.virgilio

Francia-Italia diretta Sei Nazioni: segui la sfida di rugby LIVE: Dopo il ko contro l'Inghilterra e la batosta incassata in Irlanda gli azzurri del ct Quesada cercano l'impresa a Lille: la cronaca in tempo reale ...corrieredellosport

Francia, Elis del Bordeaux in coma farmacologico: Francia, ancora ansia per Alberth Elis, giocatore del Bordeaux: il giocatore ha subito un colpo in testa ed è in coma farmacologico In Francia sono ore di ansia per i tifosi del Bordeaux e tutti gli ...calcionews24