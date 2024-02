LIVE – Conegliano-Bergamo | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Domenica 25 febbraio il Volley Bergamo 1991 farà visita all'Imoco Conegliano « Bergamo e Sport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Latestualedi Prosecco Doc Imoco1991, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della Serie A1di. Le pantere di Daniele Santarelli tornano sul campo di casa dopo la trasferta infrasettimanale di Champions League per conquistare l’ennesima vittoria e blindare il primo posto. Dall’altra parte della rete ci sono le rossoblù di Alberto Bigarelli, dodicesime in classifica e a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 25 febbraio al PalaVerde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

