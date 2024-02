LIVE – Civitanova-Piacenza 17-20 | Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Latestualedi Cucine Lube-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la decima giornata di ritorno delladimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, archiviato l’impegno infrasettimanale di Champions League, tornano sul campo di casa per conquistare la quindicesima vittoria in campionato e difendere la terza posizione. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i biancorossi di Andrea Anastasi, anch’essi reduci dall’impegno in Europa di pochi giorni fa e quarti in classifica con gli stessi punti della Lube. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 25 febbraio all’Eurosuole Forum di...