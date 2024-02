Lite furibonda da Carlo Cracco | Fedez-Ferragni | la soffiata del re del gossip

Fedez-Ferragni, Signoretti: "Lite furibonda da Carlo Cracco"

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) La rottura trae Chiara, con il primo che avrebbe lasciato casa ormai da una settimana, continua a tenere banco:, illazioni, ricostruzioni. Ed in questo contesto ecco piovere la testimonianza di Riccardo Sigonoretti, direttore del rotocalco Nuovo. A Mattino 5, Signoretti infatti rivela: "Si dice cheda tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo". E ancora, Signoretti aggiunge che secondo quanto gli risulta la situazione non sarebbe precipitata negli ultimi giorni: infatti ci sarebbero state avvisaglie sulla rottura da tempo. Non a caso, ilsulle tensioni nella coppia fluiva ormai da un anno, da Sanremo 2023. Dunque, il direttore di Nuovo snocciola l'indiscrezione più succosa: quella su una aspra ...