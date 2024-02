L’istinto omicida ha guidato l’evoluzione degli antenati predatori dei mammiferi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il successo evolutivo dei primi grandisulla terraferma è statodalla loro necessità di migliorare come assassini, suggeriscono i ricercatori dell’Università di Bristol e della Open University. I precursori deigovernarono la Terra per circa 60 milioni di anni, molto prima dell’origine dei primi dinosauri. Si diversificarono come i principalisulla L'articolo proviene da News Nosh.