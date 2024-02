L' Inter passa a Lecce 4-0 e resta a +9 sulla Juve

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Nonostante diverse assenze pesanti e un discreto turnover, l'non si ferma ed espugnacentrando la settima vittoria di fila in campionato e decima in tutte le competizioni. Al Via Del Mare finisce 4-0 grazie alla doppietta di un super Lautaro Martinez (raggiunta quota 101 gol in Serie A) e ai sigilli di Frattesi e De Vrij: per i nerazzurri si tratta di un filotto di tre gare con quattro reti segnate. La squadra di Inzaghi torna cosi' immediatamente a +9 in vettantus e con una gara ancora da recuperare, mentre gli uomini di D'Aversa rimediano il terzo ko consecutivo senza segnare,ndo a quota 24 a +4zona retrocessione. Dopo un quarto d'ora di assoluto equilibrio e poche emozioni i nerazzurri la sbloccano con il solito Lautaro, che trova spazio ...

Due vittorie e un pareggio in tre gare casalinghe, un bottino positivo per le italiane negli ottavi di finale di Champions League. L’Inter,... (calciomercato)

Lecce-Inter 0-4, la capolista passeggia sui giallorossi. Per i salentini c’è solo l’impegno: Termina con 4-0 per l’Inter la sfida con il Lecce ... soprattutto dal punto di vista caratteriale, quando, una volta passati in svantaggio, sono letteralmente crollati, smettendo di giocare. Mister ...leccenews24

La cronaca della sfida tra giallorossi e nerazzurri terminata 0 a 4 per gli ospiti: Lecce e Inter si affrontano per la ventiseiesima giornata di Serie ... con un tap-in vincente da pochi passi. D’Aversa opta per un triplo cambio: Kaba, Gonzalez e Banda subentrano a Sansone, Touba e ...pianetalecce

Inter senza pause, 4-0 al Lecce nel segno di Lautaro CRONACA e FOTO: Al 15' Lecce - Inter 0-1! Rete di Lautaro Martinez. Al primo affondo passa l'Inter, Asllani imbuca per Laurato Martinez, che controlla entra in area e in caduta la tocca battendo Falcone. In casa ...ansa